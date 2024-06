Het orgel staat al sinds 1722 in de kerk, en onderging al enkele restauraties, soms van mindere kwaliteit. Daarom keren ze nu terug in de tijd.

"De latere aanpassingen in de 20ste eeuw die waren weinig zinvol. Die hebben een stuk, ik zou zeggen, het verval van het orgel tot gevolg gehad. Dus dat gaan we niet behouden, we keren terug naar een waardevolle toestand en dat was 1853."

Eens de volledige puzzel in elkaar zit, moet de klank nog afgestemd worden op de kerk zelf.

"De intonatie, het doen klinken van de pijpen, gebeurt deels in het atelier. We noemen dat de voorintonatie. En dan de eigenlijke intonatie afwerking moet in de ruimte zelf gebeuren zodanig dat we ons richten ook naar die ruimte."

De restauratie van het orgel duurde zo’n drie jaar, en kostte de stad heel wat geld.

Schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet : "Zoals u ziet is het puur vakmanschap en zeer minutieus. Als je die mensen hier zo bezig ziet. Het is dan ook een hele dure operatie. De totale kostprijs van de restauratie van het orgel bedraagt zo’n 900.000 euro."

In augustus volgt dan het absolute orgelpunt. Dan wordt dit gigantische instrument voor het eerst bespeeld.