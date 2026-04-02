Het was dinsdagnamiddag druk op de terrasjes van het Zand in Brugge. Door het mooie lenteweer kwamen mensen massaal buiten. Isabelle en Noël genoten met volle teugen. "We moeten genieten als we kunnen hé. Het is prachtig, prachtig weer vandaag en niet teveel volk. Ideaal", klonk het bij Isabelle. "Ik heb een pet op mijn hoofd om me te beschermen. Het is aangewezen", vulde Noël aan.

Ook Anna beleefde een heerlijke dag samen met haar oma: een laat verjaarsdagscadeau. "We zijn gaan shoppen en nu zitten we op een terrasje", zei Anna. Maar niet iedereen had vakantie. "Het is ongelooflijk goed weer", aldus Sam Lietaert. "We kunnen niet beter hebben. Ik ga graag lekker en snel gaan eten. Nu nog extra door de zon. De kans zit erin dat ik wat langer blijf zitten. Ik ga proberen om mijn werk zo te regelen."

Meer omzet

Voor de gloednieuwe zaak Carlito's op 't Zand is het een gedroomde start. "Zoals je ziet lopen de terrassen meteen vol", klonk het bij horecauitbater Nele Caus. "De mensen hebben direct een vakantiegevoel. Met een zonnetje ben je meteen ook goed gezind, wij ook. Meer hebben we niet nodig."

Ook bij Nomad zagen ze met dit mooie weer toeristen en vaste klanten toestromen. Het terras en ook het restaurant binnen zaten aardig vol. "Ze blijven langer zitten", zegt horeca-uitbater Margaux Courant. "Ze spenderen meer. Ze nemen een dessertje, koffie en een uitgebreid aperitief."