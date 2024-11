Want wat weinig mensen weten is dat 15 verzetsstrijders uit Moen de doodstraf kregen en door de Duitsers onthoofd werden in München. Een tragische gebeurtenis die niet vergeten mag worden, vinden de nabestaanden van de slachtoffers.



Zo verloor Werner Depraetere zijn oom door onthoofding. Maar ook zijn vader die in het verzet zat, zag hij nooit meer terug. “Zoiets gaat nooit meer uit je lichaam”, zegt hij daarover. “Ik zag hem voor het laatst in de gevangenis van Kortrijk.” Ook Roger Goossens, de vader van Frans Goossens, was bij de groep. Hij werd als enige niet ter dood veroordeeld, maar naar het concentratiekamp Dachau weggevoerd. "Hij zat er negen maanden lang in een donkere cel", aldus Frans.