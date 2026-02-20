Onder meer politiezone Westkust nam deel aan de schietoefeningen, maar ook delegaties van de NAVO en de Franse lokale en federale politie. De trofee ging opnieuw naar Politiezone Westkust met 714 punten, voor NAVO en de Gendarmerie Nationale. Individueel haalde eerste hoofdinspecteur Dimitri Vandepoele de hoogste score met 194 punten.

“Gerichte en regelmatige schiettraining blijft een essentieel onderdeel van onze operationele werking," zegt korpschef Nicholas Paelinck. "Met dit schutterstreffen belichten we ook de goede samenwerking tussen ons korps en de Franse politiediensten. Deze samenwerking werpt al jaren haar vruchten af, niet in het minst in de strijd tegen transmigratie."