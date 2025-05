De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld, en dat brengt ook geluidsoverlast met zich mee. Geluidsgolven onder water verplaatsen zich sneller en verder dan in de lucht, wat betekent dat lawaai van scheepvaart, windmolenparken, zandwinning en andere activiteiten zich over grote afstanden verspreidt.

En dat heeft een impact op het leven in zee. Voor veel zeezoogdieren, vissen en zelfs ongewervelden is geluid essentieel voor communicatie, oriëntatie en voortplanting. De toenemende geluidsniveaus kunnen hun gedrag verstoren, gehoorschade veroorzaken of in extreme gevallen leiden tot verwondingen of sterfte.