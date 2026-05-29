Taxichauffeur Hicham (47) achtervolgt wagen die op drie wielen rijdt: “Hij reed mijn taxi aan en bleek achteraf dronken”
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Een opvallend verhaal uit Kortrijk. Daar heeft taxichauffeur Hicham Nouali (47) dinsdagavond een auto achtervolgd op drie wielen van Kortrijk tot Avelgem. De 21-jarige bestuurder reed de wagen van Hicham aan, maar reed nadien gewoon door. Achteraf bleek de twintiger onder invloed van alcohol, ook had hij een voorlopig rijbewijs op zak.
Dinsdagavond stond Hicham Nouali (47) aan het station van Kortrijk op een klant te wachten tot er opeens een witte Renault Clio met drie wielen aan een hoge snelheid kwam afgestormd.
“De klant stapt in, maar op dat moment komt er een wagen aangereden die veel te snel reed", vertelt Hicham. "Hij reed misschien aan een snelheid van 70 kilometer per uur in een zone van 30. Hij reed tegen mijn taxi en dan tegen de muren van het station. Dat is niet normaal, iedereen keek.”
Samenwerking
De Renault Clio reed door, dus Hicham belde meteen de politie. Ze vroegen hem om de Clio te blijven volgen. Zijn klant filmde intussen de achtervolging. “Ik bleef achter de auto rijden, omdat ik wist dat de politie ermee bezig was", vertelt Hicham verder.
"De politie van Harelbeke en Waregem vonden het geen probleem. Als ik achter de auto bleef, kon ik hen helpen. Het was niet normaal. De meneer reed met drie banden. Hij kon mensen dood gereden hebben."
Niet oké
Dankzij Hicham kon de politie de witte Renault Clio volgen. Uiteindelijk is de wagen in Avelgem tegengehouden. De bestuurder is 21 jaar, had een voorlopig rijbewijs en was onder invloed van alcohol.
“Het is niet goed. Wanneer je drinkt, is het beter om een taxi te bellen of om thuis te blijven. Waarom zou je rijden in zo'n situatie? Dat kan voor grote problemen zorgen. Het is goed dat er niemand dood is. Het is beter om 20 of 40 euro te geven aan een taxi. Je moet de veiligheid van mensen respecteren. Dat is belangrijk.”