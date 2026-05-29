Dinsdagavond stond Hicham Nouali (47) aan het station van Kortrijk op een klant te wachten tot er opeens een witte Renault Clio met drie wielen aan een hoge snelheid kwam afgestormd.

“De klant stapt in, maar op dat moment komt er een wagen aangereden die veel te snel reed", vertelt Hicham. "Hij reed misschien aan een snelheid van 70 kilometer per uur in een zone van 30. Hij reed tegen mijn taxi en dan tegen de muren van het station. Dat is niet normaal, iedereen keek.”

Samenwerking

De Renault Clio reed door, dus Hicham belde meteen de politie. Ze vroegen hem om de Clio te blijven volgen. Zijn klant filmde intussen de achtervolging. “Ik bleef achter de auto rijden, omdat ik wist dat de politie ermee bezig was", vertelt Hicham verder.

