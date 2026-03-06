11°C
Tapij­ten­pro­du­cent Belys­se (vroe­ge­re Bal­ta) duikt weer in het rood

Belysse

Belysse, het vroegere Balta, heeft vorig jaar een nieuwe omzetdaling moeten slikken. Na een jaar met winst dook de tapijtenproducent uit Waregem ook opnieuw in het rood, zo blijkt uit de jaarcijfers.

De omzet liep met ruim 9 procent terug in vergelijking met 2024, tot nog 254 miljoen euro. De daling was het sterkst in Europa: -12,2 procent. Dat "weerspiegelt een aanhoudende verzwakking van de marktvraag in de Europese activiteiten", stelt Belysse in een persbericht. "De projectgedreven business in de Verenigde Staten, Bentley Mills, bleef een grotere veerkracht vertonen." In de VS ging de omzet 7 procent lager, deels ook ten gevolge van ongunstige wisselkoersen (bij de omrekening van dollar naar euro).

Geen dividend

De gecorrigeerde ebitda (winst voor aftrek van intresten, belastingen en waardverminderingen) daalde met bijna een vijfde tot 34,3 miljoen euro. En netto leed de tapijtenproducent een verlies van ruim 6,6 miljoen euro, tegen een winst van 10,6 miljoen euro in 2024.

Er zal geen dividend worden uitgekeerd. "Onze focus blijft liggen op schuldafbouw en het verder investeren in het bedrijf", klinkt het.

Belysse stelt ongeveer duizend mensen tewerk en heeft drie productievestigingen, in België (Tielt en Zele) en de Verenigde Staten. Het West-Vlaamse bedrijf noteert op de beurs van Brussel.

Belga

