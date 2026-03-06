De gecorrigeerde ebitda (winst voor aftrek van intresten, belastingen en waardverminderingen) daalde met bijna een vijfde tot 34,3 miljoen euro. En netto leed de tapijtenproducent een verlies van ruim 6,6 miljoen euro, tegen een winst van 10,6 miljoen euro in 2024.

Er zal geen dividend worden uitgekeerd. "Onze focus blijft liggen op schuldafbouw en het verder investeren in het bedrijf", klinkt het.

Belysse stelt ongeveer duizend mensen tewerk en heeft drie productievestigingen, in België (Tielt en Zele) en de Verenigde Staten. Het West-Vlaamse bedrijf noteert op de beurs van Brussel.