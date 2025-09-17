Het vuur ontstond rond kwart na één vanmiddag, in de Veurnestraat in De Panne. Buurtbewoners hadden rookontwikkeling vastgesteld aan een gelijkvloerse studio van Woonmaatschappij IJzer & Zee.

Toen ze het huis binnengingen kregen de brandweerploegen te maken met hevige rookontwikkeling en vuur. Bij het blussen van de brand troffen ze de tachtiger aan, hij was al overleden. De woning is vernield door de brand.

Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de omstandigheden van de brand en stelde branddeskundige aan.