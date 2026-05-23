Tachtiger kritiek na brand in Blankenberge

De hulpdiensten kregen dinsdag rond 20.30 uur een oproep voor een brand in een appartementsgebouw in de Koninginlaan in Blankenberge. In het getroffen appartement op de gelijkvloerse verdieping bleek nog een bewoner aanwezig te zijn.

De 84-jarige man moest door de brandweer uit het pand gehaald worden. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand zou ondertussen stabiel zijn.

Branddeskundige

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Het is voorlopig nog wachten op de eerste bevindingen van de expert.