5°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Tach­ti­ger in levens­ge­vaar nadat auto botst op zijn scootmobiel

Kritiek harelbeke02

Een bejaarde man uit Harelbeke is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij is aangereden op zijn scootmobiel. 

Het ongeval gebeurde rond half twee op de Gentsesteenweg. De man van 88 reed met zijn scootmobiel op het fietspad richting Beveren-Leie toen hij plots de rijbaan op ging. De bestuurster van een auto, een vrouw van 87, kon hem niet meer ontwijken.

De tachtiger viel van zijn scootmobiel en moest in kritieke toestand met een ziekenwagen en MUG-team naar het ziekenhuis. De bestuurster bleef ongedeerd, maar was erg onder de indruk. 

De redactie
Ongeval

Meest gelezen

Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Groenafval container2024l
Nieuws

Dertien West-Vlaamse gemeenten halen deadline voor selectieve inzameling gft niet
Mijn Restaurant S1 finale 006
Nieuws

Restaurant Lucien in Kortrijk wint finale 'Mijn restaurant'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brugge spits

Lijnbus rijdt achteraan in op andere bus: twee passagiers lichtgewond
vko beselare

Vuilniswagen glijdt van weg en botst tegen boom in Beselare, twee inzittenden lichtgewond
Ongeval waregem 3

Wagen botst tegen boom in Lauwe, bestuurder legt positieve alcoholtest af
Ongeval

Man (62) zwaar gewond na ongeval in Wingene
Westouterongeval

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter
Sterckx

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Aanmelden