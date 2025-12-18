Het ongeval gebeurde rond half twee op de Gentsesteenweg. De man van 88 reed met zijn scootmobiel op het fietspad richting Beveren-Leie toen hij plots de rijbaan op ging. De bestuurster van een auto, een vrouw van 87, kon hem niet meer ontwijken.

De tachtiger viel van zijn scootmobiel en moest in kritieke toestand met een ziekenwagen en MUG-team naar het ziekenhuis. De bestuurster bleef ongedeerd, maar was erg onder de indruk.