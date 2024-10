De ludieke herbegraving moet Kooigem opnieuw in de kijker plaatsen, want de inwoners voelen zich vergeten door het 'grote' Kortrijk: "We hebben de indruk dat we al dikwijls vergeten zijn. Bijvoorbeeld een put in het wegdek. We signaleren dat, dat werd pas 22 maanden later hersteld, 22 maanden. Dat is toch niet zoveel gevraagd?", klinkt het bij een van de bewoners.

Met de verkiezingen een een nieuwe legislatuur hopen ze in Kooigem dat er de volgende zes jaar ook naar hen gekeken wordt, hun eisen zijn niet hoog: "We vragen geen rambla's of ondergrondse parking, we willen gewoon dat er een inspanning wordt gedaan om de leefbaarheid te verbeteren." (Lees verder onder de foto).