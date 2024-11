Politicoloog Herwig Reynaert (UGent): "Dat zal de discussie uiteraard voeden: is het cordon sanitair nu gebroken ja, dan neen? Het is duidelijk. Het is een lokale lijst STIP+. Het is niet zo dat één van de afdelingen van een nationale politieke partij nu in zee gaat met het Vlaams Belang. Vanuit de optiek van het cordon sanitair is dit niet doorbroken."