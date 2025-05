Examinator William Sweetlove heet ons in artistieke stijl welkom in de vroegere kerk van Leffinge. Hier heeft hij elf bevriende en internationaal gerenommeerde kunstenaars uitgedaagd met een soort herexamen. In de expo 'The Examinator and Friends' moesten ze met een aantal voorwerpen aan de slag gaan.

"Zij moesten een meubel meebrengen, gelijk wat", vertelt William Sweetlove. "Zij moesten een banner maken, tweedelig, één kant de realiteit, de andere kant bewerkt met Artificiële Intelligentie. Dat is een nieuwe wereld, een nieuwe push, die opengaat voor iedereen. Ten vierde kregen ze elk één of meerdere mosselpotten, daarmee moesten ze ook aan de slag."