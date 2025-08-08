“Mijn zoon en de andere bewoners hebben wel een persoonsvolgend budget, maar dat volstaat niet om alle zorg te betalen,” licht Sven toe. “Mijn zoon kreeg bijvoorbeeld een budget voor vier nachten, terwijl een week zeven nachten telt. Wij horen van de minister dat er inspanningen komen, maar de nood blijft hoog.”

Omdat het persoonvolgend budget onvoldoende de kosten dekt, organiseren ouders en vrijwilligers geregeld acties, zoals een kipfestijn of zomerbar. Daarmee willen ze het Vriendenhuis financieel ondersteunen en tegelijk de bewoners extra kansen geven om zich goed te voelen.

“Niet iedereen heeft genoeg budget om de nodige zorg in te kopen,” vertelt bewoner Guust Weyn. “Door de acties zorgen we dat er geld binnenkomt én dat er activiteiten zijn waar iedereen plezier aan beleeft.”

Volgens Mieke Fiems van het Vriendenhuis Ter Loo is de situatie voor veel gezinnen zwaar. “Mensen met een beperking komen vaak te weinig buiten omdat ouders uitgeput zijn. De energie is op. Met deze actie willen we nog eens een duidelijk signaal naar de politiek sturen: dit is Vlaanderen onwaardig.”



Met zijn kampeeractie wil Sven naast politieke aandacht ook 100 peters en meters vinden die financieel willen bijdragen aan de zorg voor de bewoners.