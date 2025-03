In zijn vijf Supra Bazar-winkels, waar het uitgebreide gamma de troef is, wil Vanhalst meer beleving en gebruiksgemak brengen. "We zijn al lang niet meer de winkel met saaie winkelrekken. We zetten in op elk aspect van de winkelbeleving. Wie anno 2025 nog tot in de winkel komt, moet worden meegenomen in een gans verhaal van A tot Z. We moeten meer doen dan producten aanbieden."

De familie achter Supra Bazar kwam de voorbije jaren in de media wegens een groot fraudeonderzoek. In 2021 was nog sprake van een van de grootste fiscale dossiers ooit in België, maar daarna bleef het er stil rond. De CEO stelt dat de zaken destijds verkeerd in de media zijn gebracht en wilde er verder niet op ingaan.