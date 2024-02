Marianne Streel van de Waalse landbouworganisatie FWA spreekt van "een goede stap". Dat liet ze vrijdag weten aan de ingang van de eerste bijeenkomst van de taskforce die werd opgericht na het boerenprotest. Dat overleg brengt ministers, producenten en de distributiesector samen. Ze hebben het over de prijzen voor landbouwproducten en de prijsmarges in de verschillende schakels in de keten.

Landbouwers zijn toch ook kritisch over de beslissing. "Naar onze mening is het onvoldoende", zegt Hendrik Vandamme van het ABS aan VTM Nieuws. "We zijn echt wel vragende partij om structureel bij te sturen in de prijsvorming." Vandamme beweert dat de prijsverhoging maar de helft is van wat de sector nodig heeft. "We zitten nu met een voorstel van een halve euro op slachthuisniveau. Wat kwekers zelf betreft moet dat minstens een euro zijn."