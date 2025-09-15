Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Veurne is de Suikerbrug officieel geopend. De nieuwe wandel- en fietsbrug over de Lovaart verbindt de historische binnenstad met de wijk Suikerpark en zorgt daarmee voor een langverwachte schakel in de mobiliteit van de stad.
Peter Roose, burgemeester van Veurne: "Het Suikerpark is een groot gedeelte van ons grondgebied, namelijk bijna 45 ha. Het bestaat uit 15 ha natuurgebied, 15 ha bedrijventerrein en 15 ha woongebied dat in ontwikkeling is. Het is de bedoeling om daar 450 woningen te realiseren."
Het gaat om een investering van 3,6 miljoen euro. De brug is ruim 200 meter en overspant de Lovaart. Er is gekozen voor een sierlijke brug die past bij het groen van de omgeving. Voor de fietsers is het wel extra trappen op de hellende vlakken.
De Suikerbrug maakt deel uit van een plan om de mobiliteit en de bereikbaarheid tussen de verschillende Veurnse wijken te verbeteren.
Peter Roose, burgemeester van Veurne: "We zijn ook bezig ter hoogte van de Voetbalstraat en de Rozendalstraat om samen met de Vlaamse Waterweg een tweede brug te bouwen. Het is de bedoeling om volgend jaar klaar te zijn. Zo verbinden we de woonwijken Nieuwstad en Petit Paris met elkaar."
De opening van de nieuwe brug is meteen ook de start van de autoloze zondag in centrum Veurne.