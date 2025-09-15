Peter Roose, burgemeester van Veurne: "Het Suikerpark is een groot gedeelte van ons grondgebied, namelijk bijna 45 ha. Het bestaat uit 15 ha natuurgebied, 15 ha bedrijventerrein en 15 ha woongebied dat in ontwikkeling is. Het is de bedoeling om daar 450 woningen te realiseren."

Het gaat om een investering van 3,6 miljoen euro. De brug is ruim 200 meter en overspant de Lovaart. Er is gekozen voor een sierlijke brug die past bij het groen van de omgeving. Voor de fietsers is het wel extra trappen op de hellende vlakken.

De Suikerbrug maakt deel uit van een plan om de mobiliteit en de bereikbaarheid tussen de verschillende Veurnse wijken te verbeteren.

