18°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Sui­ker­brug offi­ci­eel geo­pend in Veurne

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Veurne is de Suikerbrug officieel geopend. De nieuwe wandel- en fietsbrug over de Lovaart verbindt de historische binnenstad met de wijk Suikerpark en zorgt daarmee voor een langverwachte schakel in de mobiliteit van de stad.

Peter Roose, burgemeester van Veurne: "Het Suikerpark is een groot gedeelte van ons grondgebied, namelijk bijna 45 ha. Het bestaat uit 15 ha natuurgebied, 15 ha bedrijventerrein en 15 ha woongebied dat in ontwikkeling is. Het is de bedoeling om daar 450 woningen te realiseren."

Het gaat om een investering van 3,6 miljoen euro. De brug is ruim 200 meter en overspant de Lovaart. Er is gekozen voor een sierlijke brug die past bij het groen van de omgeving. Voor de fietsers is het wel extra trappen op de hellende vlakken.

De Suikerbrug maakt deel uit van een plan om de mobiliteit en de bereikbaarheid tussen de verschillende Veurnse wijken te verbeteren.

Suikerbrug
Suikerbrug2
Suikerbrug3

Peter Roose, burgemeester van Veurne: "We zijn ook bezig ter hoogte van de Voetbalstraat en de Rozendalstraat om  samen met de Vlaamse Waterweg een tweede brug te bouwen. Het is de bedoeling om volgend jaar klaar te zijn. Zo verbinden we de woonwijken Nieuwstad en Petit Paris met elkaar."

De opening van de nieuwe brug is meteen ook de start van de autoloze zondag in centrum Veurne.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Suikerbrug

Meest gelezen

Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wily WOUTERS
Nieuws

Opsporingsbericht: Heeft U Willy Wouters uit Zedelgem gezien?
Bezoek koningspaar oostende 1
Nieuws

Koningspaar bezoekt provincie, thema is 'veiligheid op de Noordzee'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie zwaailicht

Auto rijdt gevel in na ongeval in Astridlaan in Assebroek
Ongeval Dentergem

Zware kop-staartbotsing in Dentergem: drie motorrijders gewond bij ongeval
Actie Openbaar Vervoer Station Brugge

Actie aan station Brugge voor betrouwbaarder openbaar vervoer
Obstakels2

Verenigingen testen hoe toegankelijk Veurne is voor minder mobiele mensen
Deelsteps Kortrijk

Elektrische deelsteps het populairst in onze provincie
Toegankelijk1

Met de rolstoel naar de hogeschool: missie (on)mogelijk?
Aanmelden