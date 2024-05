Het herstel van het betonrot beslaat bijna 90% van het ingediende dossier. De kerk zal daarnaast ook worden uitgerust met moderne voorzieningen, waaronder een sanitair blok, een kitchenette met vergaderzaal en ruimte voor permanente tentoonstellingen en exposities zonder het bestaande uitzicht van de kerk te raken.

Architect Huib Hoste uit Brugge ontwierp de heropgebouwde kerk in de West-Vlaamse frontstreek in 1921, die in 1924 werd voltooid. Deze kerk wordt beschouwd als de eerste moderne kerk in België.