Sommige delen van het kasteel zijn door de slechte staat niet langer toegankelijk. Er is ook sprake van waterinsijpeling, waardoor het interieur beschadigd raakt. "In dit sprookjesachtige kasteel komt het verhaal van Vlaanderen vanzelf tot leven", zegt Weyts. "We mogen zo'n monument echt niet kapot laten gaan door water- en stabiliteitsproblemen. Daarom investeren we hoogdringend een pak middelen, zodat de oorzaken bij de wortel aangepakt kunnen worden."

Dak en gevels

Concreet worden het dak en de gevels aangepakt. De leien en zinken dakbedekking, dakkapellen en goten worden vernieuwd en het gevelmetselwerk wordt hersteld en herschilderd. De daken krijgen extra isolatie en de stabiliteitsproblemen aan de erker worden structureel opgelost. Daarnaast wordt het metselwerk van het poortgebouw en de bruggen gerestaureerd.

Provincie betaalt mee

De totale kostprijs wordt geraamd op 592.000, euro. Daarvan neemt het Agentschap Onroerend Erfgoed 62 procent voor zijn rekening. De provincie West-Vlaanderen betaalt de overige 38 procent. "Er zijn al te veel van onze kastelen teloorgegaan omdat water- en andere problemen niet op tijd aangepakt werden. Dat laten we niet gebeuren met dit waterkasteel dat nog eigendom was van de Graaf van Vlaanderen en dat zijn huidige vorm kreeg dankzij een bekende Vlaamse architect", zegt Weyts. "In zulke kastelen kunnen we onze geschiedenis blijven vertellen en weer tot leven brengen. Dat is van onschatbare waarde."