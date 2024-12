Boekhouding, kamers poetsen en koken. De studenten nemen alles voor hun rekening. De tweedejaars leiden ook de eerstejaars op. Normaal is Hotel les Dunes in De Haan nu met vakantie, maar er zijn heel wat boekingen.

"De studenten hebben hier een doos gekregen. Een hotel, een gebouw. En dat is alles. Er is geen personeel. Geen boekingen die al op voorhand waren gedaan. Ze hebben werkelijk alles moeten doen", zegt An Winnepenninckx, opleidingshoofd graduaat horecamanagement Vives.

Ook de echte hotelmanager komt heel even kijken. "Ik denk nog altijd de beste plaats om uw vak en uw job te leren is de werkvloer en niet de schoolbanken", zegt Thibaud Hermans van Hotel Les Dunes in De Haan.

Hij heeft er alvast vertrouwen in dat het hotel nu optimaal wordt gerund.