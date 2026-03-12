Struikelsteen gelegd voor nazislachtoffer in Roeselare, bedenker van struikelstenen woont plechtigheid bij
In Roeselare is een nieuwe struikelsteen gelegd ter nagedachtenis van nazislachtoffer Marcel Lobbestael. Opvallend: de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, bedenker van het project, was daar zelf bij.
De nieuwe struikelsteen ligt in de Louis Leynstraat in Roeselare. Hij ligt er voor Marcel Lobbestael. Hij is tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en kwam om als dwangarbeider in nazi-Duitsland.
De struikelsteen maakt deel uit van het internationale Stolpersteine-project van kunstenaar Gunter Demnig. Daarbij worden kleine gedenkstenen geplaatst in het voetpad, voor de laatste woonplaats van slachtoffers van het naziregime.
"Met elke struikelsteen geven we een naam terug aan wie ooit werd weggewist. We maken het verleden zichtbaar in onze eigen straten. Met het bezoek van de heer Demnig benadrukken we onze blijvende inzet om het verleden te herdenken en de verhalen van slachtoffers een vaste plaats te geven in het collectieve geheugen."
Sinds de start in 1995 zijn al meer dan 100.000 struikelstenen gelegd in Europa. Ze herinneren onder meer aan joodse slachtoffers, verzetsstrijders en andere vervolgden.