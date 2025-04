Dat België het stripland bij uitstek is, dat is al langer bekend. Liefhebbers van het genre kunnen op zondag 27 april terecht in zaal Ravelingen in Heist. Niet minder dan zestig striptekenaars uit België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Italië en Denemarken zullen aanwezig zijn.

"Claus Scholz stelt zijn gloednieuwe stripboek 'Bravados' voor", zegt de organisatie. "Ook Fern uit Duitsland brengt zijn eerste Nederlandstalige westernstrip 'Sinnerman' uit op het stripfestival van Knokke-Heist." Maar ook voor deze westerneditie gaat veel aandacht naar Belgische strips zoals 'Karl May' van Willy Vandersteen, 'Comanche' van Hermann en 'Lucky Luke' van Morris.