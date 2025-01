In een rage room kan je letterlijk de stress van je afslaan. Een kamer is gevuld met breekbare dingen en die mag je allemaal naar hartenlust aan diggelen slaan. Het concept blijft winnen aan populariteit. Voor sommige studenten is het dan ook de ideale uitlaatklep om alle examenstress van zich af te schudden.

“Sommige mensen komen echt omdat ze stress hebben, maar soms ook voor ontspanning. Het is eens iets anders en iets nieuws”, klinkt het bij Jaron Vermaercke van The Rage Room in Wingene.