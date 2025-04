De politie mocht al sinds eind januari strenger controleren, omdat er heel wat overlast is door jongeren die drugs gebruiken of vandalisme plegen. Enkele minderjarigen kregen al een plaatsverbod. Die controles worden nu niet verlengd. Maar ook na de paasvakantie gaat de politie nog actief controleren op andere plaatsen in de stad.

Ze blijft ook samenwerken met Arktos, de organisatie die maatschappelijk kwetsbare jongeren weer op weg helpt.