Na een drukke stranddag in Oostende hebben de Strandhelden en de stadsdiensten vrijdagavond opnieuw heel wat afval van het strand gehaald. Het gaat alleen om de zone tussen de westelijke strekdam en het casino.
Volgens de Strandhelden gingen vrijdagavond 15 medewerkers van de stadsdiensten en 9 vrijwilligers samen aan de slag. Ze verzamelden op korte tijd drie grote groene zakken van 80 liter. Daarnaast twee doorzichtige zakken van 300 liter, waarvan één volledig met pmd.
De actie toont nog maar eens hoeveel afval er na een drukke zomerdag op het strand achterblijft. Het gaat onder meer om blikjes, flessen, verpakkingen en ander klein afval.
Iedere dag geruimd
Nochtans wordt het strand in Oostende intensief onderhouden. De stadsdiensten ruimen drie keer per dag op en ’s morgens vroeg rijdt er ook nog een tractor over het strand. Toch blijft er na drukke stranddagen veel afval liggen.
De Strandhelden trekken in de zomer geregeld het strand op om vrijwillig afval te ruimen. Daarmee willen ze niet alleen het strand proper achterlaten, maar ook strandgangers sensibiliseren.
Warmte is meer afval
Op warme en drukke dagen ligt er traditioneel meer afval op het strand. Hoe meer mensen er komen zonnen, eten en drinken, hoe groter de kans dat verpakkingen, pmd en ander vuilnis blijven liggen.
De vrijwilligers hopen vooral dat strandgangers hun afval zelf meenemen of in de vuilnisbak gooien. Want ondanks de vele opruimbeurten blijft preventie de belangrijkste oplossing.