Volgens de Strandhelden gingen vrijdagavond 15 medewerkers van de stadsdiensten en 9 vrijwilligers samen aan de slag. Ze verzamelden op korte tijd drie grote groene zakken van 80 liter. Daarnaast twee doorzichtige zakken van 300 liter, waarvan één volledig met pmd.

De actie toont nog maar eens hoeveel afval er na een drukke zomerdag op het strand achterblijft. Het gaat onder meer om blikjes, flessen, verpakkingen en ander klein afval.