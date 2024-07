Het project ‘Terug naar Zee’ komt er onder meer met steun van festivals WeCanDance en Bomboclat in Zeebrugge. Ze willen op deze manier iets terug doen voor de gemeente. Het project lijkt alvast in de smaak te vallen.

“Als het laagwater is deden we er een halfuur over. Bij hoogwater een kwartier. Dat wandelen is niets, maar dat mul zand is slecht voor de knieën en het evenwicht”, vertelt Kristin Van Den Broeck.