Straks op meer plaatsen zwemmen in open water?
Vlaams minister van Sport Annick De Ridder laat onderzoeken of er meer plaatsen zijn die in aanmerking komen voor openwater zwemmen. In West-Vlaanderen zouden er zo zeven extra open zwemzones kunnen zijn.
Waar je mag zwemmen in open water hangt af van de scheepvaart, de veiligheid van het water, en de infrastructuur. Momenteel kan dat enkel aan de Coupure in Brugge. Maar de Vlaamse Waterweg heeft nu op initiatief van de minister 19 extra locaties op bevaarbare waterlopen in Vlaanderen in kaart gebracht die potentieel in aanmerking komen als zwemzone.
Financiële steun
In West-Vlaanderen gaat het om vier locaties in Nieuwpoort, maar ook de Fintele in Alveringem, de Oude Vaart in Ieper en de Damse Vaart. Voorlopig is het wel nog steeds verboden om daar te zwemmen. Lokale besturen die daar een zwemzone willen uitbouwen, kunnen ook rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid.
“Steeds meer mensen willen genieten van zwemmen in open water. Door het aanbod uit te breiden, spelen we in op die groeiende vraag en promoten we een gezonde, actieve levensstijl voor iedere Vlaming”, benadrukt minister De Ridder.