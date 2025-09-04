In West-Vlaanderen gaat het om vier locaties in Nieuwpoort, maar ook de Fintele in Alveringem, de Oude Vaart in Ieper en de Damse Vaart. Voorlopig is het wel nog steeds verboden om daar te zwemmen. Lokale besturen die daar een zwemzone willen uitbouwen, kunnen ook rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid.

“Steeds meer mensen willen genieten van zwemmen in open water. Door het aanbod uit te breiden, spelen we in op die groeiende vraag en promoten we een gezonde, actieve levensstijl voor iedere Vlaming”, benadrukt minister De Ridder.