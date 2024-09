Het arbeidsauditoraat werd via de politiediensten ingelicht van de feiten en opende meteen een strafonderzoek. Tijdens het strafonderzoek is onderzocht wat de oorzaken en de omstandigheden van het ongeval waren.

Het strafonderzoek heeft uitgewezen dat het ongeval gebeurd is, omdat de katrol die gebruikt werd niet geschikt was voor een deathride. De katrol was wel geschikt om gewichten mee te heffen in een verticale lijn, maar niet om een gewicht in een horizontale lijn via een deathride naar beneden te laten gaan. Ook bleek de katrol niet juist bevestigd te zijn. De musketon van het harnas had door de twee ogen van de katrol moeten zitten. Dit was niet het geval. De musketon zat maar door één oog. Het gevolg van dit alles is dat de katrol brak.