Het project wil via samen koken en eten verscheidene groepen verenigen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen. De bewoners van woonzorgcentrum BEN in Roeselare maakten vandaag enkele gerechten samen met studenten van de Schakelklas. De recepten en verhalen achter de gerechten krijgen straks een plaats in een Roeselaars kookboek.

Eline Van Herreweghen, De Batterie: “Het is wel tof dat we rijsttaart maken en tajine of injerabrood en carré confituur taartjes. Het zijn heel uiteenlopende gerechten die toch in één keuken worden klaargemaakt. Er worden dan tips uitgewisseld, er wordt met elkaar gesproken. Er wordt ook verbaasd naar elkaar gekeken hoe een ander het aanpakt. Dus er ontstaan heel mooie momenten.”