De toren van een kerkgebouw in de Brugse Vlamingstraat begon woensdag af te brokkelen. Na een eerste inspectie werd beslist om een technisch team ter plaatse te sturen. Het is de bedoeling om de eventuele gevaren in kaart te brengen en om voor de nodige veiligheidsmaatregelen te zorgen. De bewoners van de panden naast de kerk moeten tijdens de controle even hun woning verlaten.

Door het incident is de Vlamingstraat tijdelijk afgesloten tussen de Kipstraat en de Kortewinkel. Iedereen moet omrijden via de Academiestraat, de Spanjaardstraat en de Kortewinkel. Uit voorzorg is de directe omgeving van de kerk ook afgezet. Volgens de lokale politie zou de hinder nog de hele dag kunnen duren.