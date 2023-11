In Blankenberge wordt de toegang tot de Belgium Pier en het Oosterstaketsel afgesloten. Dat is ook het geval voor de lage wandelingen rond de haven. "Een sterke noordwestelijke stroming, in combinatie met springtij, zorgt ervoor dat het zeewater extra hoog komt in combinatie met hoge golven. Onze diensten plaatsen nadarhekkens om jullie veiligheid te waarborgen", zegt burgemeester Björn Prasse.