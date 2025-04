Volgens de jury slaagt Brugge erin om het middeleeuwse karakter van de stad te bewaren, terwijl ze tegelijk inspeelt op hedendaagse uitdagingen zoals klimaatadaptatie, mobiliteit en infrastructuur. “We willen onze stad leefbaar houden zonder in te boeten op authenticiteit”, zegt eerste schepen Mathijs Goderis, bevoegd voor onder meer stadsontwikkeling en monumentenzorg.

“Deze erkenning is een aanmoediging om onze inzet voort te zetten. Erfgoedzorg gaat niet alleen over het behouden van gebouwen, maar ook over het betekenisvol houden ervan in de stad van vandaag en morgen.”