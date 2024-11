Nieuw voor huisdierenliefhebbers is de optie om de as van een vooroverleden gezelschapsdier, zoals bijvoorbeeld een hond of een kat, samen met de eigenaar te begraven. De as van het gezelschapsdier moet daarvoor in een niet-biologisch afbreekbare urne bewaard worden. Dit type urne kan geplaatst worden in een urnenkelder of columbarium, een grafkelder … "We willen hiermee tegemoetkomen aan de behoeften van dierenvrienden. Voor veel mensen vormt hun huisdier immers een belangrijk deel van hun leven. Deze mogelijkheid biedt troost aan mensen die hun huisdier een speciale plek willen geven, zelfs in hun eigen laatste rustplaats", zegt schepen van begraafplaatsen Elsie Desmet.