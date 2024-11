Gisteravond zijn zo’n vijftig mensen samengekomen in Oostende om een krachtige boodschap af te geven tegen homofoob geweld. De bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van een aanval op een 54-jarige man. Drie 13-jarige jongens zijn in verband met de aanval gearresteerd, waarvan twee inmiddels in een gesloten instelling zijn geplaatst.