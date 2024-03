De titel van 'Eerste Kok van België" is beschermd door de wet en de minister van Middenstand erkent de competitie als officiële meesterschapswedstrijd. “De wedstrijd wist zich in de loop der jaren in culinaire middens een stevige reputatie aan te meten. Als je de palmareslijst erop naslaat, ontdek je tal van chefs van de Belgische topgastronomie, die uitstekend scoren in de Michelin- en Gault&Millau-gidsen."

"De wedstrijd ‘Eerste Kok van België’ is dan ook een goede graadmeter voor aanstormend jong talent”, zegt Robert Van Landeghem, voorzitter van Club Prosper Montagné.