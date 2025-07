In negen dossiers ging het om een definitieve inbeslagname, bijvoorbeeld omdat de step niet verzekerd was of sneller reed dan toegelaten. Eén exemplaar haalde zelfs 95 kilometer per uur. De komende maanden zullen politiediensten en gemeenschapswachten e-steppers actief aanspreken over de regels.

In het najaar volgt een sensibiliseringscampagne, gekoppeld aan extra controles. “Met deze acties willen we alle e-steppers aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen in het verkeer. Alleen zo maken we het veilig voor iedereen”, aldus burgemeester Declercq.