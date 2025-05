Van den Brande, die op zijn acttiende begon als stellingenbouwer, liet in maart weten dat hij voor Kontrimo twee biedingen van kandidaat-kopers had gekregen. "Ik ben voor de partij gegaan waar ik mij het best bij voelde", klonk het.

Hij stond 27 jaar aan het hoofd van het bedrijf. Hij nam Kontrimo in 1998 samen met een vennoot over. Niet veel later kocht hij die vennoot uit en bouwde hij gestaag aan de expansie. Door de jaren heen is Kontrimo uitgegroeid tot een bedrijf met 120 werknemers en een omzet van 13 miljoen euro.