Bij een incident met een mobiel aircotoestel in Wervik is een vrouw in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een man liep brandwonden op aan zijn handen.
Rond de middag ontplofte het toestel in een woning aan de Diederik Geerbodelaan. Daarbij ontstond een grote steekvlam. Op dat moment waren er twee mensen in het huis aanwezig. De vrouw werd met zware brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. De man raakte eveneens gewond, maar zijn verwondingen zijn minder ernstig.
Jeroen Vercruysse