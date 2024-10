KLJ Moorslede reageert op Facebook: "Over het incident kunnen wij niet veel meedelen, omdat de feiten gebeurd zijn buiten het fuif gebied, en wij hier dus geen getuige van waren, noch iets mee te maken hadden. Wij betreuren echter wel dat dit zaterdagavond gebeurd is en hopen dat hieromtrent snel meer duidelijkheid komt. We roepen dan ook graag op om jullie te melden bij de politie als je iets gezien zou hebben van de feiten die zich afspeelden in de Krasselhoekstraat. We hopen dat de gewonde persoon snel terug aan de betere hand is en hieraan niks over houdt."