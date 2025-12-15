11°C
Steek­par­tij Blan­ken­ber­ge: vrouw moet dan toch terug naar de cel

De vrouw die afgelopen weekend werd opgepakt voor poging tot moord op haar ex-partner komt dan toch niet vrij onder elektronisch toezicht. De raadkamer in Brugge besliste vanmorgen dat dat wel mocht, maar het parket ging in beroep. De verdachte werd na een steekpartij zaterdagavond in Blankenberge opgepakt voor moordpoging. Volgens haar advocate is de steekpartij het gevolg van angst na stalking.

Daphné Dumery, advocaat verdachte moord: “Zij voelde zich gestalkt. Ze wou daar over gaan spreken. Dit moest stoppen. Maar wanneer je met schrik zit, kun je dingen doen die niet verstandig zijn."

De vrouw mocht van de raadkamer de cel verlaten, met een enkelband. En er werd een volledig contactverbod opgelegd met het slachtoffer. Maar het parket is dus in beroep gegaan. De K.I in Gent moet over twee weken de knoop doorhakken. 

Vrouw aangehouden voor moordpoging in Blankenberge

De feiten speelden zich hier af in de Graaf Jansdijk in centrum Blankenberge. Slachtoffer en dader worstelden al lang met een relatiebreuk. De jongste van de twee vrouwen is tijdens de ruzie in haar appartement neergestoken. De vrouw die de feiten heeft gepleegd, sloeg eerst op de vlucht en is pas later door de politie opgepakt.

