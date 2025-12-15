Daphné Dumery, advocaat verdachte moord: “Zij voelde zich gestalkt. Ze wou daar over gaan spreken. Dit moest stoppen. Maar wanneer je met schrik zit, kun je dingen doen die niet verstandig zijn."

De vrouw mocht van de raadkamer de cel verlaten, met een enkelband. En er werd een volledig contactverbod opgelegd met het slachtoffer. Maar het parket is dus in beroep gegaan. De K.I in Gent moet over twee weken de knoop doorhakken.

