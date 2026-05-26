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West-Vlaanderen

Steeds meer slacht­of­fers met elek­tri­sche fiet­sen en steps

e-step

Illustratiebeeld

Het aantal slachtoffers bij verkeersongevallen met elektrische fietsen, speedpedelecs en elektrische steps is de voorbije jaren sterk gestegen in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers over de evolutie van ongevallen met tweewielers.

Waar het aantal slachtoffers op motorfietsen in tien jaar tijd met meer dan 40 procent daalde en ook bromfietsers een daling van ongeveer een derde lieten optekenen, gaat de trend bij elektrische voertuigen duidelijk de andere richting uit.

Zo ligt het aantal slachtoffers met een elektrische fiets vandaag ruim vier keer hoger dan tien jaar geleden. Bij speedpedelecs is die stijging nog opvallender, daar werden zelfs 23 keer meer slachtoffers geregistreerd. Ook het aantal ongevallen met elektrische steps neemt sterk toe. In vijf jaar tijd vervijfvoudigde het aantal slachtoffers.

Gewone fietsers waren de voorbije tien jaar iets minder vaak betrokken bij een verkeersongeval.

Jenna Lebrun
Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Ongeval

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