De voornaamste Belgische aanwezige in de haven van Duinkerke is de frietgigant Clarebout uit Heuvelland en Waasten. Die heeft er twee productielijnen, goed voor 1.400 ton diepgevroren frieten per dag. "Een van de productielijnen is in dienst sinds november 2023, de andere sinds 2024", aldus Daniel Deschodt, de algemeen directeur van het havenbedrijf. "Clarebout brengt zo toegevoegde waarde naar de haven, creëert jobs en ontwikkelt een belangrijke havenactiviteit."