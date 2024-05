Het probleem van de overbevolking in de gevangenissen blijft actueel en oplossingen blijven uit, zegt federaal secretaris van het VSOA Eddy De Smedt. Volgens hem verblijven er momenteel 12.150 mensen in de cel, terwijl er plaats is voor 10.770. Het voorstel van de minister van Justitie om het penitentiair verlof te verlengen is onvoldoende, klinkt het, want het heeft betrekking op zo'n 250 gedetineerden. "Bovendien zijn er voorwaarden gekoppeld aan dat verlof en dreigen we binnenkort weer mensen te zien terugkeren", aldus de VSOA-secretaris. Hij verwijst ook naar de onduidelijkheid rond de gevangenis van Sint-Gillis, waar momenteel 505 gedetineerden verblijven, terwijl die instelling tegen het einde van het jaar zou sluiten.