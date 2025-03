Morgen is er opnieuw een nationale stakingsdag, en dat in alle sectoren. Ook in West-Vlaanderen zal de actie te voelen zijn. Ondermeer bij het openbaar vervoer, maar ook in het onderwijs en bij de openbare dienstverlening zal er hinder zijn. We lijsten even op wat je morgen mag verwachten zodat je niet voor verrassingen komt te staan.