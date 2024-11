De West-Vlaamse metalband Stake stond gisteren voor een uitverkochte Landmarck in Kortrijk voor een uniek concert, want gitarist Cis Deman verlaat de groep. De vraag is dan of we Stake ooit nog terugzien en of dit echt de laatste concerten van de band waren. Stake zelf is er nog niet aan uit, dus voorlopig nemen ze een pauze om te herbronnen.