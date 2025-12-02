Voor Oostende gaat het om drie miljoen euro, voor Roeselare wordt 2.76 miljoen vrijgemaakt. Het grootste project is een 'zorgzame buurtrenovatie' van het Westerkwartier. Omdat de wijk 760 woningen telt en het dus een ingrijpend project is, wordt er een straathuis voorzien. Dat is een gebouw waarin collectieve noden zoals een fietsenstalling of een wateropvangplaats worden voorzien. "Het is een vernieuwend en ambitieus project, maar we willen met Vlaanderen vol overtuiging investeren", zegt Crevits.