Stadsvernieuwingen in Oostende en Roeselare krijgen steun van Vlaanderen
Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits zal 8.87 miljoen euro investeren in vier vernieuwingsprojecten van Vlaamse steden. Onder die vier steden bevinden zich ook Oostende en Roeselare.
Voor Oostende gaat het om drie miljoen euro, voor Roeselare wordt 2.76 miljoen vrijgemaakt. Het grootste project is een 'zorgzame buurtrenovatie' van het Westerkwartier. Omdat de wijk 760 woningen telt en het dus een ingrijpend project is, wordt er een straathuis voorzien. Dat is een gebouw waarin collectieve noden zoals een fietsenstalling of een wateropvangplaats worden voorzien. "Het is een vernieuwend en ambitieus project, maar we willen met Vlaanderen vol overtuiging investeren", zegt Crevits.
Ook de omgeving rond cultuurcentrum De Spil wordt onder handen genomen
In Roeselare wordt de site rond cultuurcentrum De Spil en campus AcademiePlus hertekend. In de nieuwe plannen staan cultuur, onderwijs en gemeenschapsvorming centraal. Vandaag is de zone versnipperd en onderbenut en daarom wil de stad dat alles één mooi geheel vormt. Onder Andere de Kleine Kerkstraat zal worden heraangelegd met groene oversteekplaatsen. Volgens Crevits moet het een hotspot worden voor de inwoners.