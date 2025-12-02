11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende Roeselare

Stads­ver­nieu­win­gen in Oos­ten­de en Roe­se­la­re krij­gen steun van Vlaanderen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits zal 8.87 miljoen euro investeren in vier vernieuwingsprojecten van Vlaamse steden. Onder die vier steden bevinden zich ook Oostende en Roeselare.

Voor Oostende gaat het om drie miljoen euro, voor Roeselare wordt 2.76 miljoen vrijgemaakt. Het grootste project is een 'zorgzame buurtrenovatie' van het Westerkwartier. Omdat de wijk 760 woningen telt en het dus een ingrijpend project is, wordt er een straathuis voorzien. Dat is een gebouw waarin collectieve noden zoals een fietsenstalling of een wateropvangplaats worden voorzien. "Het is een vernieuwend en ambitieus project, maar we willen met Vlaanderen vol overtuiging investeren", zegt Crevits. 

De spil roeselare

Ook de omgeving rond cultuurcentrum De Spil wordt onder handen genomen

In Roeselare wordt de site rond cultuurcentrum De Spil en campus AcademiePlus hertekend. In de nieuwe plannen staan cultuur, onderwijs en gemeenschapsvorming centraal. Vandaag is de zone versnipperd en onderbenut en daarom wil de stad dat alles één mooi geheel vormt. Onder Andere de Kleine Kerkstraat zal worden heraangelegd met groene oversteekplaatsen. Volgens Crevits moet het een hotspot worden voor de inwoners. 

Gianni Seeuws

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden