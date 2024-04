De Grote Markt in Ieper verandert jaarlijks op paasmaandag in een bloemenmarkt. De stedelijke groendienst organiseert het evenement en meer dan twintig marktkramers nemen eraan deel. Zowel wie graag in de tuin plant, als de minder ijverige groenliefhebber kan er een aankoop doen. In een photoboot kunnen bezoekers poseren tussen de planten die de gerenoveerde gevel van de Lakenhallen zullen versieren.