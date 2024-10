Maar naast Hoog Kortrijk is ook Evolis nog een mogelijkheid om een nieuw voetbalstadion te bouwen. Beide alternatieven zijn nog in onderzoek. Team Burgemeester wil enkel de discussie op gang brengen. In ’29 moet de concessie van Kortrijk Xpo vernieuwd worden en dat biedt misschien de mogelijkheid om een nieuw plan voor Hoog Kortrijk uit te tekenen.

Gregory Olszewski, directeur Matexpo: "Dat heeft mij verrast in die zin dat ik wel wist dat er verschillende pistes voor lagen. Maar nu heb ik de indruk dat er al een beslissing is genomen en dat het daar zal komen in die vorm. Dat lijkt mij toch heel verrassend. Ik dacht dat daar toch meer studiewerk aan vooraf moest gaan en dat er nog een definitieve beslissing moest worden genomen."