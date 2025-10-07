De uitrol van de vrijwilligerskorpsen in Vlaanderen is volop aan de gang. In een eerste fase krijgen vrijwilligers een opleiding en leren ze mee over de crisistool die sinds dit weekend ook beschikbaar is. "Op die crisistool kunnen gemeenten een hulpvraag lanceren, waarna vrijwilligers de nodige instructies ontvangen", zegt minister Hilde Crevits. "De vrijwilligerskorpsen kunnen worden ingezet bij overstromingen, hittegolven of zelfs een stroompanne. Al 123 gemeenten schreven zich de voorbije maanden in om een vrijwilligerskorps op te richten."

In Roeselare ging het eerste korps alvast van start met een opleiding. De deelnemers maakten eerst kennis met enkele praktische oefeningen zoals het opvullen van zandzakken. Daarna startten ze met een EHBO-initiatie. Lokale besturen kunnen zelf invullen welke vaardigheden er worden aangeleerd. Enkel de EHBO-opleiding is verplicht.

"Het is hartverwarmend om te zien hoeveel Roeselarenaren meteen klaarstaan om te helpen. Nog geen 24 uur na de oproep eind september waren de eerste vijftien plaatsen ingevuld, en nu tellen we al 75 vrijwilligers. Dat zegt veel over de betrokkenheid en de goesting die in onze stad leven", zegt burgemeester Kris Declercq.

