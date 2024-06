Een van de blikvangers is de binnentuin, een extra groen rustpunt in het stadscentrum. Het nieuwe gebouw zet ook maximaal in op duurzaamheid, ecologie en energie-efficiëntie.



Meer dan 99 procent van het sloopafval werd elders hergebruikt. Ruim 1800 ton puin werd met de boot afgevoerd via het kanaal Roeselare-Leie. Meer dan 50 verenigingen en scholen haalden meubels, radiatoren en verlichtingselementen op.